Zlatko Junuzovic muss Red Bull Salzburg verlassen

„Bedauere die Entscheidung“

Junuzovic, Österreichs Fußballer des Jahres 2010, fällt der Abschied nicht leicht. „Natürlich bedauere ich diese Entscheidung, weil ich sehr gern hier in Salzburg bin und eine tolle, erfolgreiche Zeit hatte. Aber es ist so, wie es ist, und ich schaue nicht nur positiv auf meine Jahre beim FC Red Bull Salzburg zurück, ich schaue auch positiv in die Zukunft“, sagte der Routinier.