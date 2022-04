Austria Wien - A. Klagenfurt ab 14.30 Uhr LIVE

Schmid: „Gehen als Favorit ins Spiel“

Schmid versprühte Selbstbewusstsein. „Ich glaube, dass wir als Favorit in dieses Spiel gehen, und wir wollen die Serie fortsetzen“, stellte er klar. „Wir wollen unbedingt gewinnen, aber von einem Pflichtsieg zu sprechen, wäre respektlos. Ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner. Und so oft haben wir gegen sie noch nicht gewonnen“, scherzte Schmid. Beide Spiele endeten in dieser Saison unentschieden jenes in der Generali-Arena mit einem 1:1, das in Klagenfurt mit 0:0.