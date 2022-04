5079 Ukrainer haben neue Heimat in OÖ gefunden

Quartiere bleiben in Bereitschaft

Der Höchststand in den Landesquartieren war am 15. März, als 1283 Betten belegt waren. Mittlerweile konnten laut Hattmannsdorfer bereits 1850 Personen an private Quartiergeber vermittelt werden, weshalb die Belagszahlen in den Notunterkünften laufend reduziert werden. Am Freitag waren es noch 429. Weil er aber mit einem neuerlichen Anstieg der Zahlen rechne, bleiben die Quartiere in Bereitschaft, sagt Hattmannsdorfer. Derzeit liege die Kapazität bei 1200 Bettenpro Nacht.