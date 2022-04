Großquartier und AMS-Maßnahmen für Geflüchtete

2054 Flüchtlinge aus der Ukraine wurden seit Beginn des Krieges im Ankunftszentrum in der Salzburger Messe registriert und betreut, jeden Tag kommen rund 100 weitere dazu. Rund 1800 Vertriebene befinden sich mittlerweile in Salzburg in der Grundversorgung. Um die rund 5000 erwarteten Flüchtlinge unterbringen zu können, wird noch nach Quartieren gesucht.