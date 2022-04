„Wenn es so weitergeht, brauch ich bald zwei Jobs“

Gute Ausbildung für Kinder hat oberste Priorität

Mit vier Schulkindern, drei davon im Teenageralter, auf engstem Raum zu wohnen ist herausfordernd. Daria blieb optimistisch, nahm einen neuen Job an, arbeitete sich hoch zur Feinkostleiterin im Supermarkt: „Ich hab voll ,reingehaut‘ für die Kinder. Für mich selbst verzichte ich auf alles“, will sie ihnen eine gute Ausbildung bieten. Die älteste Tochter maturiert bald, will Physik studieren.