LIVE ab 18 Uhr: Auslosung für WM 2022 in Katar

Die Augen der Fußball-Welt richten sich am Freitag nach Doha, wo um 18 Uhr MEZ die Auslosung der acht Gruppen für die WM in Katar erfolgt. 29 der 32 Teilnehmer stehen fest, die restlichen drei Starter werden bis spätestens Juni in Play-offs ermittelt. Dieses Trio wird aus Topf vier gezogen. Die weitere Topfeinteilung richtete sich nach der aktuellen Weltrangliste - mit einer Ausnahme: Gastgeber Katar befindet sich gemeinsam mit sieben Top-Teams in Pott eins. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.