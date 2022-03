Hamilton: „Habe mental und emotional gekämpft“

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat am Donnerstag in einem Beitrag auf Social Media eingeräumt, dass es hart sei, an manchen Tagen positiv eingestellt zu bleiben. „Es war schon so ein hartes Jahr, mit allem, was rundherum passiert ist“, meinte der 37-Jährige. „Ich habe mental und emotional lange gekämpft, um am Ball zu bleiben, aber wir müssen weiterkämpfen, es gibt noch so viel zu tun und zu erreichen.“