4 Orte für unvergesslichen Sommer in der Natur

Spüren Sie das Salz und den Wind an der Riviera von Nin

Willkommen in Nin, der ältesten kroatischen Königsstadt, und entdecken Sie, warum Nin das beste romantische Reiseziel in Europa ist. Die Riviera von Nin ist für ihre wunderschönen Sandstrände bekannt - die Strände Bilotinjak, Ždrijac und Kraljičina gehören zu den besten Stränden in Kroatien und sind wegen des flachen und warmen Meeres besonders beliebt bei Familien mit Kindern. Welchen Ort Sie an der Riviera auch wählen, an schönen Stränden wird es Ihnen nicht mangeln.