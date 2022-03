Machine Gun Kelly: So wird Hochzeit mit Megan Fox

Machine Gun Kelly (31) hat über die Details seiner bevorstehenden Hochzeit mit Schauspielerin Megan Fox gesprochen. Unter anderem soll Comedian Pete Davidson (28) dabei an seiner Seite stehen. „Ich habe so viele enge und beste Freunde, die in all den Jahren für mich da waren“, erzählte der Musiker in der „Howard Stern Show“. „Aber ja, Pete wird auf jeden Fall dabei sein.“