Schallenberg in Israel: Freunde in Terror-Zeiten

Israel wird von vielen als positiver Nachbar wahrgenommen

„Das Ziel des Terrors ist es, Hass in uns zu säen“, so der israelische Außenminister weiter, das werde aber nicht gelingen: „Unsere Einigkeit ist die größte Waffe gegen den Terror.“ Dann kommt Lapid auf sein jüngstes Treffen mit den Außenministern der USA, Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Marokkos in der israelischen Negev-Wüste zu sprechen. Eine tatsächlich historische Begegnung, die in dieser Form noch vor kurzer Zeit undenkbar gewesen wäre. Und die zeigt, dass Israel von vielen in der Region mittlerweile nicht mehr als Feind, sondern als positiver Nachbar wahrgenommen wird.