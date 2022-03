Baubranche in Tirol blickt in ein unsicheres Jahr

Mehr Lehrlinge als 2020

Die 1,67 Milliarden Euro, die 2021 an die Bauunternehmen gingen, verteilen sich wie folgt: Im öffentlichen Wohnbau wurden 405 Millionen Euro gezählt, in Sanierungen im Wohnbau flossen 135 Millionen. An den Hochbau gingen 323 Millionen Euro. Der Verkehrswegebau bilanziert mit 328 Millionen. Im Tunnelbau waren es 197 Millionen Euro, der restliche Tiefbau zählte 288 Millionen. Im Bauhauptgewerbe waren im vergangenen Jahr 489 Lehrlinge tätig. 349 als Maurer/Hochbauer, 67 als Tiefbauer, acht als Schalungsbauer/Betonbauer und 65 befanden sich in einer Doppellehre. Zum besseren Vergleich: Im Jahr 2020 wurden 425 Lehrlinge gezählt.