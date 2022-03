Brand in Wiener Hochhaus: Bewohnerin im Spital

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr aufgrund eines Zimmerbrandes in einem Hochhaus in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt. Die 62 Jahre alte Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte noch rechtzeitig vor Ankunft der Einsatzkräfte aus dem Gebäude flüchten. Ein anderer Hausbewohner musste mit einer Fluchtfiltermaske von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden.