Wienerin bei Vorhang-Deal mit Schrauben abgezockt

Eine Wiener Vorhangverkäuferin roch im Februar ein Riesengeschäft: Ein Mann bot ihr am Telefon an, Gardinen im Wert von knapp 330.000 Euro an einen kroatischen Abnehmer zu vermitteln. Dafür wurde eine Provision von 95.200 Euro ausgemacht – und das in Gold. Die natürlich im Vorfeld von einem Kollegen des Anrufers kontrolliert werden sollen. Ein 22-Jähriger kam ins Geschäft der Frau, überprüfte die Kiste mit den Dukaten und verabschiedete sich wieder.