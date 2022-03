Gemeinsamer Kampf gegen die Cyber-Kriminalität

Das mittlerweile sehr große Netzwerk rund um das Haus der Digitalisierung in Tulln sieht im Thema „Prävention in der IT-Sicherheit“ einen wichtigen Schwerpunkt in der laufenden Arbeit. Gemeinsam mit starken Partnern, unter anderem sind jetzt schon Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, ETC und Microsoft mit an Bord, werden laufend Maßnahmen für Prävention und Service erarbeitet und angeboten.