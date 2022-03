Panzer in St. Pölten: Bürger sind verunsichert

Es sind gerade in Zeiten wie diesen Bilder, die manchem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Panzer, und das vor der eigenen Haustür. Für reichlich Unbehagen sorgte daher ein nächtliches Schauspiel in der Landeshauptstadt. Sowohl am Bahnhof als auch auf der Autobahn wurden deutsche Militäreinheiten samt Panzer-Fahrzeugen gesichtet.