3 Tage verletzt in Wald: „Ösi“-Freund schlug Alarm

Tagelang hatte er seinen Freund in Deutschland telefonisch nicht erreichen können. Völlig untypisch - er spürte, dass etwas nicht in Ordnung sein konnte. Und so alarmierte der besorgte Kumpel von Österreich aus die Polizei in Deutschland. Diese machten sich umgehend auf den Weg zur Wohnadresse des 84-Jährigen in Oberursel bei Frankfurt und schauten nach dem Rechten. Ohne Erfolg: Der Pensionist war wie vom Erdboden verschluckt.