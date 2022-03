Graz: Polit-Theater um jüdisches Kulturzentrum

Die Anschläge auf die Synagoge in Graz und den Präsidenten der jüdischen Kultusgemeinde, Elie Rosen, vor zwei Jahren sorgten europaweit für Negativschlagzeilen. In Scharen pilgerten Bundespolitiker in die Murmetropole, versprachen mehr Schutz und vollste Unterstützung für die in der Steiermark lebenden Juden - auch aus einer historischen Verantwortung heraus.