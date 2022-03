„Mit Corona leben lernen“

Ein Aufatmen ging durchs Land, als die Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben wurden. Doch dann war Österreich mit rund 60.000 Neuinfektionen an einem Tag in Europas Spitzenfeld. Deshalb dürfe man laut Mario Kunasek aber nicht in Panik verfallen. Auch Verschärfung lehnt der steirische FPÖ-Chef ab: „Es braucht eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Eine solche wird auch von Experten eingefordert, zumal nach deren Einschätzung eine Infektion mit Omikron kaum vermeidbar sein wird.“