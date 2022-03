Steirischer Russen-Manager: „Absolutes No-Go!“

Verglichen mit der furchtbaren menschlichen Tragödie sind alle Aspekte, die den Sport betreffen, klarerweise nur Randnotizen. Doch die Tragweite für die russischen Athleten ist massiv: „Einzig beim internationalen Tennisverband dürfen russische Sportler noch spielen,“ sagt der Organisator der Nordischen Ski-WM von 1999, „überall sonst sind sie ausgesperrt.“ Das russische Skiteam, das in Werfenweng ein Haus bewohnt, ist seit dem Weltcup in Garmisch ausgesperrt. Nur daheim in Sachalin und Kamtschatka waren noch nationale Wettkämpfe möglich.