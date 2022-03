Nur zufriedenes Personal macht die Chefs glücklich

In der Kategorie Kleinbetriebe hatte heuer der Gasthof Lang in Rauchwart die Nase vorne. Andreas Lang, der im Jänner den Betrieb mit acht Dreistern-Zimmern übernommen hat, führt mit Nathalie Milisits das soziale Werk von Mutter Waltraud nahtlos fort. Die sieben Mitarbeiter haben geblockte Arbeitszeiten und dürfen die Arbeitstage eigenständig auswählen. Wann wer kommt, wird auf öffentlichen Verkehr, Kindergarten und Schule abgestimmt. Kinder können an den Arbeitsplatz mitgenommen werden. Es gibt gratis Essen für alle.