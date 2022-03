Für jede Figur einen eigenen Kleiderschrank

Eine Trendwende

Nun gab es eine Trendwende: „Jetzt darf man wieder in den Rausch der Farben und Stoffe eintauchen. Für mich ist das ein großes Glück!“ Kraske bringt ihre Entwürfe aus Papier in die Kostümschneiderei eines Theaters. „Die setzen das um, passgenau für die Schauspieler.“ In einem Jahr stattet sie zwischen fünf und sieben Produktionen aus. Oftmals arbeitet sie mit dem oberösterreichischen Regisseur Georg Schmiedleitner zusammen, der auch den „Tannhäuser“ in Baden-Württemberg inszeniert. Heuer stehen noch Produktionen u.a. in Heidelberg und Heilbronn an.