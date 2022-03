MPreis ist Pionier bei Wasserstoff-Technologie

Seit 2016 wurde geforscht und entwickelt, im März 2020 fand der Spatenstich statt, nun ging sie am MPreis-Produktionsstandort in Völs bei Innsbruck erstmals in Betrieb: Europas größte Single-Stack Elektrolyseanlage, die mithilfe von Ökostrom, den die Tiwag bereitstellt, grünen Wasserstoff produziert. Von den 13 Millionen Euro an Investitionen sind 50 Prozent gefördert. „Der selbst erzeugte grüne Wasserstoff wird in einem ersten Schritt zum Ausgleich von Stromschwankungen im österreichischen Stromnetz beitragen“, so die MPreis-GF Peter Paul und David Mölk.