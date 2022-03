Wanderer aus alpiner Notlage gerettet

Ein Wanderer geriet am Samstag im Bereich Pribitz, nordöstlich des Grünen See (Bezirk Bruck an der Mur) auf einer Seehöhe von 1100 Meter im steilen Gelände in eine alpine Notlage. Mit einem Notruf konnte er selbst die Einsatzkräfte verständigen und unverletzt ins Tag geflogen werden.