In Leonding stehen nicht nur Männer im Rampenlicht

Viel mehr hilft dabei wohl, dass ab heuer in der Rad-Bundesliga, die am Sonntag in Leonding eröffnet wird, Frauen und Männer gleichviel Preisgeld bekommen und den Fahrerinnen auch eine Plattform geboten wird. So wird beim Eröffnungsrennen nicht nur der Herren-Bewerb live über den Kanal K19 übertragen. Ab 10.45 Uhr gibt‘s auch den Auftakt der Frauen exklusiv mit Kommentatoren im Livestream zu sehn. „Das war schon längst überfällig, der Frauen-Radsport wird leider noch viel zu oft diskriminiert“, ist auch Wels-Profi und Vorjahressieger Moran Vermeulen froh, dass er und seine männlichen Kollegen nicht mehr alleine im Rampenlicht stehen.