Wie die Digital-TU nun die Kepler-Uni unterwandert

Denn: Wenn man den Zeitplan bei der Umsetzung einhalten wolle, werde es notwendig sein, dass Teile der Kepler-Uni in die neue TU einflößen, merkte LH Thomas Stelzer im Vorgespräch zum ÖVP-Landesparteitag an. Der Studienbetrieb soll ja schon 2023/24 starten, was Insider schon immer als „sehr sportlich“ einstuften.