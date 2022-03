Ermittler: „Vorgesetzte hat es nicht interessiert“

Prozesstag drehte sich um peinliche Polizei-Pannen

Der zweite Verhandlungstag streifte für die Salzburger Polizei sehr peinliche Tatsachenkomplexe: Bei einem gescheiterten Scheinkauf im Jahr 2015 wurden der Polizei 102.000 Euro Bargeld gestohlen. In einem anderen Fall kamen Verdächtige, die man eigentlich in flagranti bei der Übergabe von elf Kilogramm Kokain erwischte, schlussendlich straffrei davon. Der Grund: Das Gericht sah damals in dem von den Ermittlern eingefädelten Deal eine unerlaubte Tatprovokation.