Ukraine-Krieg als starker Wachstumsdämpfer

Lohn-Preis-Spirale befürchtet

Die heimische Güterproduktion wird heuer stark beeinträchtigt. Befürchtet wird eine Stagnation. Im Dezember glaubten Experten für heuer noch an 3,2 Prozent Zuwachs - nach einer kräftigen Erholung um 8,7 Prozent im vorigen Jahr. Ein kompletter Wegfall russischer Gastransporte würde mit hoher Wahrscheinlichkeit die heimische Industrieproduktion stark beeinträchtigen, warnt das IHS. Eine spürbare Drosselung oder Unterbrechung könnte laut Wifo neben disruptiven Folgen für die Produktion auch die Erzeuger- und Verbraucherpreise kräftig steigen lassen. 2023 könnte die Inflation höher als erwartet sein, so das IHS. Eine stärkere Abgeltung in der kommenden Lohnrunde könnte die Lohnstückkosten und den Preisdruck erhöhen, also zu einer Lohn-Preis-Spirale führen.