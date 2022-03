Nach Kollision: Pkw einer Wienerin überschlug sich

Der Unfall passierte im Bereich einer Kreuzung: Der Mann wollte diese in gerader Richtung überquere, übersah einen PKW, der eigentlich bevorrangt gewesen wäre. Infolge der Kollision wurden beide Fahrzeuge in den Acker daneben geschleudert - das Auto der Wiener überschlug sich sogar und blieb dann am Dach liegen.