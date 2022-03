Schweiz sperrt Mrd. Euro von sanktionierten Russen

Die Schweiz hat in Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland bisher Vermögen von insgesamt 5,75 Milliarden Franken (5,6 Mrd. Euro) gesperrt. „Darunter sind auch Meldungen über Liegenschaften in verschiedenen Tourismus-Kantonen“, sagt Erwin Bollinger vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag. Der größte Teil der Vermögen liege aber auf Bankkonten.