Mopedlenkerin krachte in Auto einer Villacherin

Eine 61-jährige Villacherin fuhr am Mittwoch kurz nach 17 Uhr mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr bei der Kielzerbrücke in Villch Richtung Warmbad ein, nachdem sie vorher angehalten und sich davon überzeugt hatte, dass kein anderes Fahrzeug herannahen würde. Gleichzeitig fuhr eine 16-jährige Mopedlenkerin mit ihrem Moped in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem Pkw.