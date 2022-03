Erstes flächendeckendes E-Carsharing in Österreich

2017 wurde der Grundstein für das Projekt „Beecar“ gelegt und E-Mobilität wurde damit zu einem neuen Geschäftsbereich der Stadtwerke Kufstein GmbH. 2018 wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht: Die Stadtwerke schafften die ersten drei elektrisch betriebenen Autos für die Festungsstadt an. Mittlerweile sei die E-Flotte auf 14 Fahrzeuge angewachsen, im heurigen Frühjahr sollen vier weitere Standorte in den zwei Umlandgemeinden Thiersee und Schwoich in Betrieb genommen werden, so Tschurtschenthaler. Aktuell sei man neben der Bezirkshauptstadt Kufstein auch in Kössen und Niederndorf vor Ort.