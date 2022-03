Pkw erwischt Bub (7) mit Seitenspiegel am Kopf

Mit dem Seitenspiegel seines Pkw hat ein Lenker in Harmannsdorf (Niederösterreich) beim Vorbeifahren einen Siebenjährigen am Kopf erwischt. Der 74-Jährige flüchtete, wurde aber Polizeiangaben vom Dienstag zufolge ausgeforscht. Er gab an, die Kollision zwar bemerkt, jedoch Steinschlag oder das Touchieren eines Pfeilers vermutet zu haben. Der Bub wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht.