Freundin nach Unfall zu Falschaussage gedrängt

Nicht eine 27-jährige Österreicherin, sondern ihr 28-jähriger Freund dürfte - wie berichtet - am Freitag in Münster (Bezirk Kufstein) bei einer Kollisionzwischen einem alkoholisierten Radfahrer und einem Pkw am Steuer des Fahrzeuges gesessen sein. Der Mann habe einem Ersthelfer eine Kiste Bier für eine Falschaussage geboten und seine Freundin gezwungen, die Schuld auf sich zu nehmen. Er besitzt zudem keinen Führerschein und wurde angezeigt.