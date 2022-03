Bestbezahlter Fußballer in der Ligue 1 bekannt

Paris Saint-Germain ist aus finanzieller Sicht in Frankreichs Ligue 1 erwartungsgemäß eine Klasse für sich. In der Auflistung der Sportzeitung „L‘Equipe“ spielen die 14 bestbezahlten Fußball-Profis der Meisterschaft beim Klub aus der Hauptstadt. Am meisten verdient demnach Neymar mit gut vier Millionen Euro brutto pro Monat.