Beim Unkraut Abflammen Hecke in Brand gesteckt

Gleich zwei Feuerwehreinsätzen wegen brennender Thujenhecken gab es am Montag in der Steiermark. In Bad Waltersdorf dürfte unachtsam ausgebrachte Asche die Ursache gewesen sein. Im Bezirk Leibnitz entfernte ein Mann Unkraut mit einem Gartenflämmgerät und dürfte dabei seine Hecke in Brand gesteckt haben. Bei Löschversuchen zogen sich er und sein Nachbar Rauchgasvergiftungen zu.