Mit der „Krone“ sind Sie ab sofort fest im Sattel

Wiener Neustadt führt Liste an

Wiener Neustadt führt die Liste der gefragtesten Leihdestinationen im Land an, gefolgt von St. Pölten und Tulln. Auch in der Wachau sind die nextbikes gefragt, hier allerdings öfter für reine Ausflugsfahrten. Das Angebot wird also von Pendlern und Freizeitradlern gleichermaßen gerne in Anspruch genommen - wenngleich die Bilanz deutliche Spitzen zu den klassischen Stoßzeiten aufweist. 94 Prozent der Entlehnungen wurden im vergangenen Jahr schon per Handy-App bestritten.