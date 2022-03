Freund sah Basejumper mit Wingsuit abstürzen

Ein 32-Jähriger ist Sonntagnachmittag mit seinem Wingsuit in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) abgestürzt. Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land startete vom Basejumper Exit-Point auf der Drachenwand. Er wollte auf einer Wiese in der Nähe des Parkplatzes, wo sein 34-jähriger Freund wartete, landen.