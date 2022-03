Weg frei für Begegnungshof mit Therapiepferden

Die Tiroler Familie ersteigerte im Oktober 2018 etwa 4,5 Hektar Grund und ein baufälliges Gebäude in Rosegg. Der Vorbesitzer hatte einen bestehenden Pachtvertrag, sagte aber zu, auszuziehen, sobald das Geld überwiesen sei. Familie Moser-Spitznstätter verkaufte also ihr Haus in Tirol und überwies den Betrag für den Hof in der Ortschaft Duel – doch dann stand sie vor verschlossenen Türen.