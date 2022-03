Umweltschützer und Bauern kritisieren Energiepaket

Haushalte in Zahlungsschwierigkeiten

Eine „Entlastung jener Haushalte, die durch hohe fossile Energiepreise in Zahlungsschwierigkeiten kommen“, forderte auch Fridays For Future. Das Aktivistenkollektiv konstatierte zusammenfassend: „Das heute beschlossene Maßnahmenpaket kostet viel Geld, bringt uns aber in Klima-, Sozial- und Friedenspolitik nicht voran“. Man müsse folglich neuerliche Preisanstiege für Öl und Gas im kommenden Winter befürchten.