Schallenberg fordert klare Positionierung Indiens

Indien sei einfach „ein zentraler Faktor in Südasien“, ergänzte der Außenminister, der am Montag zum Abschluss seines Aufenthalts in Neu Delhi an einem bilateralen Wirtschaftsforum teilnehmen wird. In Bezug auf den Ukraine-Krieg meinte Schallenberg zudem, dass gerade „die Situation, die wir jetzt erleben, im Osten Österreichs“, verlange, „dass wir vielleicht auch neue Horizonte erschließen.“