„Wir laufen seit zwei Jahren einen Marathon!“

Die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg liegt bei 3508,1. Das macht sich auch in den Salzburger Spitälern bemerkbar. Derzeit liegen mit landesweit fünf Fällen auf der Intensiv- und 109 Fällen auf der Normalstation vergleichsweise wenig Corona-Patienten in den Spitalsbetten. Dennoch ist man in den Spitälern weit entfernt von einem Normalbetrieb. Mehrere Hundert Spitalsmitarbeiter sind aktuell wegen einer Covid-Infektion in Quarantäne.