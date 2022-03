Zum Halbpreis über die Kitzbüheler Pisten!

Dabei zu sein ist ganz einfach: Schneiden Sie den Kupon in Ihrer Zeitung aus, dafür gibt es an allen Kassen ein Armband, das zum vergünstigten Mittagessen im Bergrestaurant Pengelstein berechtigt. Ein Wiener Schnitzel mit Getränk kostet dann nur 12 Euro, Spaghetti Bolognese 8 Euro. Fritz Strobl lädt alle zur Erkundung der Streif ein. Teilnehmer können den Tag individuell im zigfach weltweit ausgezeichneten Skigebiet genießen. 57 Anlagen und 230 Pistenkilometer gilt es zu entdecken. Trotz zuletzt frühlingshafter Temperaturen sind die Pisten noch immer in Top-Zustand.