Corona kostet Olympiasieger Hämmerle große Kugel

„Es tut natürlich weh, den Gesamtweltcup auf diese Weise aufgeben zu müssen. Noch dazu, wo mir die Strecke in Veysonnaz sehr gut liegt“, gesteht Hämmerle, der in den beiden vergangenen Saisonen jeweils mit einem Sieg in der Schweiz den Gewinn der Disziplinenwertung fixiert hatte. „Ich kann aber andererseits auf eine großartige Saison mit Olympia-Gold, zwei Rennsiegen im Weltcup und einer Top-3-Platzierung in der Gesamtwertung zurückblicken“, ergänzt der Vorarlberger, der in dieser Saison zum siebenten Mal in Serie einen Podestplatz im Snowboardcross-Weltcup erobert hat.