Das sind die Teilnehmer von „Prima la musica“

Sara Wurmitzer - Christkind brachte die Geige

Wenn man auf über 1000 Metern Seehöhe am Schaidasattel lebt, ist einiges anders. „Im Winter sind wir oft eingeschneit“, erzählt Sara Wurmitzer (8), die wie ihre sechs Geschwister von der Mama unterrichtet wird. Die Geige hat ihr das Christkind unter den Baum gelegt. Sara wird am Instrument an der Alban Berg MS in Velden unterrichtet: „Der Klang ist einfach so schön.“ Ihre Lehrerin Deniza Liebhauser hat Sara zum musikalischen Wettstreit angemeldet. „Ich werd’ bestimmt nicht aufgeregt sein“, so Sara, die täglich 30 Minuten lang Geige spielt und auch Klavier übt. „Ich mag auch das Klettern, Wandern, Radfahren und Laufen.“ Sara will Ärztin werden.