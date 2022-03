Von Pkw mitgeschleift: Mann (63) kam unter Rad

Schrecksekunde für einen 63-Jährigen am Freitagabend in Telfs! Der Mann räumte gegen 20 Uhr Gepäck aus dem Kofferraum seines Pkw, als dieser auf der leicht abschüssigen Fahrbahn plötzlich losrollte. Der Mann wollte auf der Fahrerseite in den Pkw einsteigen und das Fahrzeug anhalten. Dabei kam er mit dem linken Bein unter das linke Vorderrad und wurde rund 25 Meter mitgeschliffen.