LIVE ab 9 Uhr: Das Finale im Herren-Riesentorlauf!

Für Österreichs Männer lief das Weltcup-Finale bisher mit den Siegen von Vincent Kriechmayr in Abfahrt und Super-G in Courchevel höchst erfreulich. „Es soll am Wochenende so weitergehen, Manuel wie auch Stefan hätten es sich verdient, im Riesentorlauf mal ganz oben zu stehen“, sagte der scheidende Rennsportleiter Andreas Puelacher. „Wir werden alles tun, wieder um das Podium mitzufahren. Die Burschen sind gut vorbereitet und freuen sich auf das Finale.“