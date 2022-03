Trailer zum Kammerspiel für die „Generation Alexa“

„Dinner für Acht“ präsentiert sich als Kammerspiel rund um das kontroverse Thema Privatsphäre im Kontext von Alexa, Siri & Co. Mit der Mischung aus spannungsgeladenem Thriller und unterhaltsamer Komödie will Regisseur Bernhard Ratka spielerisch Fragen über unser aller Daten aufwerfen - verpackt in die Geschichte eines Freundeskreises, der sich zur Dinnerparty trifft.