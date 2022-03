Chicago: Millionär spendiert Sprit - Verkehrschaos

An und um die zehn an der Aktion teilnehmenden Tankstellen, an denen pro Fahrzeug Sprit im Wert von 50 Dollar (etwa 45 Euro) abgegeben wurde, bildeten sich in der Folge ab 7 Uhr früh kilometerlange Staus. Zahlreiche Einwohner der Stadt wollten eine Gratis-Tankfüllung ergattern.