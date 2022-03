„Muss erst jemand sterben, damit Weg sicher wird?“

Feistritz: Gefahrenstelle sorgt für Unfälle

„Meine Rippen waren gebrochen, ich habe einen Zwerchfellhochstand, meine Lunge ist verkleinert - mein Leben ist nicht mehr so, wie es davor war“, sagt Heinrich Engelmeier, der mit anderen Anrainern schon etliche Male versucht hat, die gefährliche Stelle an der L33 zu entschärfen - jedoch erfolglos. „Ständig geraten Raser in dieser Kurve ins Schleudern und landen im Feld - das sieht man auch an den regelmäßig niedergefahrenen Straßenstempeln, Bremsspuren und kaputten Autoteilen“, ärgert sich der Pensionist über die offensichtliche Verkehrsfalle, die sich kurz vor Feistritz befindet.