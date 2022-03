80-Jähriger übersah zwei Mädchen am Schutzweg

„Gibt keinen sicheren Schulweg“

Schon seit Längerem bemühen sich engagierte Eggersdorfer um eine Verkehrsberuhigung im Ort, durch den pro Stunde bis zu 600 Fahrzeuge donnern. „Es gibt keine gescheite Möglichkeit, mit den Kindern durch den Ort zu gehen“, klagt ein Vater. „Die Zebrastreifen sind unübersichtlich. Es gibt keine Möglichkeit, sicher zu queren“, erzählt uns eine junge Mutter. „Es existiert schlicht kein sicherer Schulweg.“ Erschwerend: Zwischen dem Ortsbeginn und Ortsende ist Tempo 50. „Das ist zu schnell!“ Also musste scheinbar was passieren, damit was passiert...